В Гродненской области в этом году пресечено свыше 400 фактов незаконной предпринимательской деятельности

15 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области более 400 граждан дополнительно привлечены к налогообложению в январе-октябре текущего года, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Налоговыми органами региона за 10 месяцев 2019 года выявлено 420 фактов незаконной предпринимательской деятельности и деятельности граждан без уплаты налогов. Нарушителям дополнительно предъявлен к уплате единый налог в размере около Br18,8 тыс.

"За систематическое осуществление деятельности без государственной регистрации к административной ответственности судами привлечено более 30 нарушителей. На них наложены штрафы в сумме Br4,2 тыс. В доход государства конфискованы товарно-материальные ценности и незаконно полученный доход на сумму почти в Br79,2 тыс.", - рассказали в инспекции.

Более чем 200 гражданам, которые впервые допустили нарушения налогового законодательства, были вручены предупреждения о недопустимости занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.-0-