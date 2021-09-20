В Гродненской области включают отопление в соцобъектах

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области начинают подачу тепла в объекты социальной сферы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского облисполкома.

Гродненский областной исполнительный комитет согласовал включение систем отопления детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, музеев, государственных архивов, библиотек в режиме протапливания с 20 сентября.

Решение принято в связи со значительным похолоданием и прогнозом дальнейшего снижения температуры наружного воздуха.-0-