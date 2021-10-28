В Гродненской области возросло число самозанятых

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Количество самозанятых в Гродненской области с начала года возросло более чем на 800 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

В январе - сентябре более чем 6,8 тыс. жителей Гродненской области осуществляли деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога. По сравнению с прошлым годом их количество возросло на 838 человек. Более 2 тыс. из них оказывают парикмахерские услуги (рост 30%), свыше 900 - репетиторские услуги (рост более 10%). Также на налоговом учете состоят 430 граждан, оказывающих услуги по уходу за взрослыми и детьми, занимающихся приготовлением пищи в домашних хозяйствах.

"Основное количество плательщиков, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, сосредоточено в Гродно, в Лидском, Волковысском, Сморгонском и Слонимском районах", - сказали в инспекции .

За 9 месяцев от этой категории плательщиков поступило в бюджет Br1,3 млн единого налога.

Для осуществления деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя гражданину необходимо обратиться с уведомлением в любой налоговый орган. В уведомлении следует указать вид деятельности, период и место его осуществления. После уплаты единого налога, сумму которого рассчитает налоговый инспектор, деятельность уже может быть начата.

Уплата единого налога производится каждый месяц. В том случае, если в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и уплату единого налога производить не следует. При наличии статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста и (или) при наличии группы инвалидности, предоставлено право для применения льготы в виде снижения на 20% ставки единого налога, а при наличии одновременно двух оснований - на 45%.

Консультацию по вопросам порядка исчисления и уплаты единого налога можно получить в налоговых органах независимо от места жительства.-0-