В Гродненской области выявили более 1 тыс. га неэффективно используемых сельхозземель

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области выявлено более 1 тыс. га неэффективно используемых сельскохозяйственных земель. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области проверила соблюдение земельного законодательства в регионе. Выяснилось, что в области наметилась негативная тенденция к уменьшению площадей сельскохозяйственных земель и увеличению неиспользуемых и неэффективно используемых площадей сельхозназначения.

"Одна из причин тому - зарастание этих земель древесно-кустарниковой растительностью. За последние 5 лет такая ситуация зафиксирована в Ивьевском, Ошмянском, Лидском, Вороновском, Гродненском, Дятловском, Кореличском, Новогрудском и Островецком районах", - отметили в прокуратуре.

Подчеркивается, что общая площадь выявленных при проверке неэффективно используемых сельскохозяйственных земель превысила 1,1 тыс. га. Причинами нецелевого использования сельскохозяйственных земель прокуроры назвали бесхозяйственность руководства и работников предприятий АПК, а также отсутствие должного контроля за состоянием дел со стороны местной власти.

В частности, порой не уделялось необходимое внимание состоянию осушенных земель, техническому уходу за мелиоративными системами. Не всегда районные исполкомы обоснованно оформляли материалы по переводу земель сельскохозяйственного назначения в несельскохозяйственные земли.

По результатам проверки органы прокуратуры Гродненщины внесли 15 представлений в районные исполнительные комитеты, вынесли 7 предписаний. Прокуратура области внесла представление первому заместителю председателя Гродненского облисполкома. В актах надзора требуется устранить нарушения законодательства, регламентирующего вопросы вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.-0-