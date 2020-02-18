В Гродненской области выявлены нарушения в работе саннадзора при ведении административного процесса

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гродненской области при проверке соблюдения законодательства о ведении административного процесса, а также полноты принятых мер по выполнению вынесенных предписаний установили нарушения в деятельности государственного санитарного надзора. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры области.

В частности, вскрыты факты незаконного привлечения лиц к административной ответственности, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей. Также выявлены случаи необоснованного прекращения дел за отсутствием состава административного правонарушения и неправильного применения норм, устанавливающих административную ответственность. Порой постановления для принудительного исполнения не направлялись вовсе либо направлялись несвоевременно. Нередко в материалах дел отсутствовали протоколы осмотра места правонарушения либо они составлялись с нарушением закона.

"По итогам проверок прокуроры внесли представления главным государственным санитарным врачам 9 районов, принесли 9 протестов, объявили одно официальное предупреждение. Также внесено представление главному врачу ГУ "Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", - сообщили в службе информации.

Подобные недостатки и упущения органы прокуратуры Гродненщины установили также во время проверок в районных отделах и Гродненском областном управлении Фонда социальной защиты населения, а также в подразделениях государственного пожарного надзора области. Здесь порой не принимались все необходимые меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств правонарушений, не соблюдались сроки привлечения граждан и юридических лиц к ответственности. Например, сотрудники отделов ФСЗН не выполняли требования по подготовке дел к рассмотрению, в связи с чем многие граждане избежали ответственности за совершенные административные правонарушения.-0-