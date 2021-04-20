20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области завершается отопительный сезон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе энергетики, транспорта и связи облисполкома.

К поэтапному отключению тепла - сначала в административных и общественных зданиях, на промышленных предприятиях и других объектах - приступили во всех районах области.

В отделе энергетики, транспорта и связи пояснили, что каждый район региона самостоятельно принимает решение об окончании отопительного периода. Где-то начали отключать и жилфонд, в других районах из-за погодных условий этого пока не делают. В режим протапливания переведены социальные объекты - детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения.

К слову, в эти же сроки завершался отопительный сезон в регионе и ранее. В 2020 году, например, тепло стали отключать 23 апреля. Началась же подача тепла в объекты области 12 октября.-0-