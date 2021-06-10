В Гродненском районе уничтожено 2 т дикорастущего мака

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками ГАИ и Гродненского РОВД в рамках проведения специальной программы "Мак" вблизи деревни Брузги обнаружено поле с дикорастущим маком. На данном участке, принадлежащем Гродненской птицефабрике, произрастало около 2 т наркосодержащего растения. Цветы скошены и измельчены. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Программа "Мак" направлена на устранение причин и условий, способствующих распространению наркотиков растительного происхождения, блокирование доступа заготовителей к дикорастущим зарослям конопли и ее уничтожение, принятие к правонарушителям мер, предусмотренных законодательством, выявление преступных групп сбытчиков, перевозчиков мака и конопли, привлечение виновных к уголовной ответственности. В том числе эти мероприятия направлены на недопущение выращивания гражданами на приусадебных и дачных участках запрещенных к возделыванию растений либо культивирования сортов конопли и мака, содержащих нарковещества.

Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, влекут за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 20 базовых величин.

Ст.329 УК за посев или выращивание в целях сбыта или изготовление наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок.

"В связи с этим рекомендуем гражданам следить за культурами, которые произрастают на огородах, во дворах частного сектора, не допускать посева и выращивания таких растений, как мак и конопля. Специальная программа "Мак" проходит в республике ежегодно с 1 июня по 15 сентября", - добавили правоохранители.-0-