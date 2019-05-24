В Гродненском зоопарке тигры открыли купальный сезон

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тигры в Гродненском зоопарке в мае открыли купальный сезон. Видео с принимающей ванну амурской тигрицей по имени Тайга размещено на Youtube-канале зоопарка, сообщает БЕЛТА.

В отличие от большинства представителей семейства кошачьих, тигры не боятся воды и хорошо плавают.

"С наступлением теплых дней сотрудники зоопарка ежедневно наполняют небольшой бассейн водой, в котором наши "котики" Шерхан и Тайга с большим удовольствием проводят время", - говорится в описании к видео.-0-