В Гродненском зоопарке тигры открыли купальный сезон

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тигры в Гродненском зоопарке в мае открыли купальный сезон. Видео с принимающей ванну амурской тигрицей по имени Тайга размещено на Youtube-канале зоопарка, сообщает БЕЛТА.
В отличие от большинства представителей семейства кошачьих, тигры не боятся воды и хорошо плавают.
"С наступлением теплых дней сотрудники зоопарка ежедневно наполняют небольшой бассейн водой, в котором наши "котики" Шерхан и Тайга с большим удовольствием проводят время", - говорится в описании к видео.-0-
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