В гродненскую областную комиссию по референдуму включены 13 человек

25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская областная комиссия по референдуму сформирована в максимальном количестве. В ее состав включены 13 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение об этом было принято на совместном заседании президиума Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского облисполкома. Прием документов по выдвижению представителей в состав областной комиссии по референдуму проходил 21-22 января.

Всего было выдвинуто 13 представителей. В том числе 9 человек от общественных объединений, еще 1 - от политических партий. Также 3 представителя выдвинуты путем подачи заявления граждан.

На заседании отмечалось, что все предоставленные документы в состав областной комиссии изучены на предмет правомочности выдвижения. Каких-либо нарушений порядка выдвижения не выявлено. При выдвижении кандидатур учитывались их деловые и личностные качества, в том числе коммуникабельность, способность работать в коллективе, ответственность за порученный участок работы и бесконфликтность, а также уровень авторитета среди коллег. Подчеркивалось, что большинство из представителей, выдвинутых в состав областной комиссии, уже имеют опыт работы в ней ранее.

На совместном заседании было принято образовать областную комиссию в максимально допустимом количестве - 13 человек. По каждой кандидатуре состоялось открытое персональное голосование.

Вскоре состоится первое заседание областной комиссии. Аналогичные комиссии будут сформированы на уровне районов, а дальше пойдет процесс формирования участковых комиссий.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля.-0-

Фото Леонида Щеглова