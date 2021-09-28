В Гродно чествовали ведущих педагогов области

28 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня учителя в Гродно прошел прием для ведущих педагогов области. Его участниками стали победители и участники финальных этапов республиканского конкурса профессионального мастерства "Учитель года" разных лет, передает корреспондент БЕЛТА.

"В профессии педагога в области, да и в целом в стране, подобрались замечательные кадры, которые с достоинством несут возложенную на них миссию и помогают новым поколениям белорусов получить путевку во взрослую жизнь. В Беларуси всегда уделялось большое внимание развитию образования. Такой подход, а также большое количество неравнодушных учителей позволяют занимать стране ведущие позиции в различных рейтингах. В частности, по индексу развития, который используется для расчета индекса человеческого развития, Беларусь занимает 32-ю строчку - это лучший показатель среди стран СНГ. За такими показателями стоит огромный труд армии педагогических работников", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул, что такие встречи - это не только возможность высказать благодарность учителям за их труд, но и выслушать, что волнует педагогических работников.

Владимир Караник

Встреча проходила в формате диалога. Среди обсуждаемых тем - развитие образования региона, повышение социального статуса учителя в глазах учеников и их родителей, эффективности работы педагога, разделения функций учителя и администрации учебных заведений, повышения профориентационной работы и др.

Выбор участников встречи, отметил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, неслучаен. В этом году конкурсу "Учитель года" исполняется 30 лет. За это время он стал яркой и впечатляющей визитной карточкой системы образования страны. В 12 республиканских конкурсах, которые проводятся раз в 3 года, Гродненскую область представляли 46 педагогов, трижды учителя региона становились победителями. "Сегодня они как лидеры мнений напрямую влияют на процессы, происходящие в системе образования, участвуют в разработке концепции развития образования, являются делегатами съезда учителей СНГ. Но важно, что они сохраняют свое преподавательское амплуа, совершенствуют профессиональные навыки", - отметил он.

Руслан Абрамчик

К слову, участники круглого стола, победители и участники конкурса "Учитель года" приехали в Гродно не только для встречи с руководством области. На протяжении двух дней они проведут серию мастер-классов для действующих педагогов области, а также для студентов педагогических специальностей.

"Участие в конкурсе "Учитель года" на всех его этапах - огромное испытание. Но испытание, которое меняет педагога в лучшую сторону. И ты думаешь над каждым уроком, над каждой встречей с детьми, с родителями", - отметил директор лицея №1 Гродно Игорь Маслов. Он участвовал в конкурсе в 2011 году. По его словам, конкурс может стать и ступенькой в карьерном развитии.

Игорь Маслов

Эта неделя в регионе будет насыщена и другими мероприятиями, приуроченными ко Дню учителя. В том числе флешмобы, тематические конференции и круглые столы, а также ставший уже традиционным учительский бал для молодых педагогов.-0-

Фото Леонида Щеглова