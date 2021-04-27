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27 апреля 2021, 11:40

В Гродно начали прививать от коронавируса студентов вузов

Процедурная медсестра Лариса Деменчук вводит вакцину студентке юридического факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Дарье Жгельской
Процедурная медсестра Лариса Деменчук вводит вакцину студентке юридического факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Дарье Жгельской
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27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Студентов вузов начали вакцинировать от коронавируса. Одними из первых сегодня прививки получили студенты Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.

Вакцинацию купаловцы проходят на базе городской поликлиники №1. Используется для этого вакцина "Спутник V". Записываются на прививки студенты активно. Первыми же получают их те, кто летом будет задействован в студотрядах различного профиля. В том числе бойцы сервисного студенческого отряда "Дети Немана", который в этом году будет работать на Черноморском побережье России. В списке желающих уже более 90 человек, он постоянно пополняется.

Студенты отмечают, что вакцинации не боятся. Прививка, по их мнению, позволит защитить себя и окружающих. Тем более перед глазами есть положительный пример преподавателей, многие из которых уже получили и второй компонент вакцины.

Врач-иммунолог Наталья Усович проверяет состояние пациентов перед вакцинацией
Врач-иммунолог Наталья Усович проверяет состояние пациентов перед вакцинацией

"Вакцинация сотрудников университета началась с середины февраля. Сейчас уже прививку получили свыше 400 человек. Это не только преподаватели, но и вспомогательный персонал", - отметила начальник здравпункта ГрГУ имени Янки Купалы Марина Кравец. Она подчеркнула: работники здравпункта следят за состоянием здоровья вакцинированных сотрудников вуза и студентов. При необходимости всегда можно обратиться за консультацией.

Марина Кравец
Марина Кравец

"Все перенесли прививку хорошо. У многих уже поставлен второй компонент. Мы считаем, что в университете начал формироваться коллективный иммунитет", - рассказала Марина Кравец. По ее словам, сейчас количество заболевших коронавирусом ниже, чем было во время первой и второй волны.

На базе поликлиники №1 продолжается вакцинация жителей города. Врач-иммунолог Наталья Усович отметила, что прививку получают все желающие. Наибольшую активность, к слову, проявляют люди старшего поколения.

Проверка состояния здоровья перед входом в поликлинику
Проверка состояния здоровья перед входом в поликлинику

По данным главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома, от коронавируса в регионе привиты уже около 2,8% жителей. Среди них не только медики, но и представители сферы образования, работники соцзащиты. Важно, что прививки также получили сотрудники домов-интернатов и других подобных учреждений, а также большинство проживающих в них. Вакцинация идет активно не только на базе поликлиник. Чтобы сделать охват еще большим, начата кампания по вакцинации на базе крупных предприятий области.-0-

Процедурная медсестра Лариса Деменчук вводит вакцину студентке юридического факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Юлии Симанович
Процедурная медсестра Лариса Деменчук вводит вакцину студентке юридического факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Юлии Симанович

Фото Леонида Щеглова

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