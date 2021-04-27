В Гродно начали прививать от коронавируса студентов вузов

27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Студентов вузов начали вакцинировать от коронавируса. Одними из первых сегодня прививки получили студенты Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.

Вакцинацию купаловцы проходят на базе городской поликлиники №1. Используется для этого вакцина "Спутник V". Записываются на прививки студенты активно. Первыми же получают их те, кто летом будет задействован в студотрядах различного профиля. В том числе бойцы сервисного студенческого отряда "Дети Немана", который в этом году будет работать на Черноморском побережье России. В списке желающих уже более 90 человек, он постоянно пополняется.

Студенты отмечают, что вакцинации не боятся. Прививка, по их мнению, позволит защитить себя и окружающих. Тем более перед глазами есть положительный пример преподавателей, многие из которых уже получили и второй компонент вакцины.

Врач-иммунолог Наталья Усович проверяет состояние пациентов перед вакцинацией

"Вакцинация сотрудников университета началась с середины февраля. Сейчас уже прививку получили свыше 400 человек. Это не только преподаватели, но и вспомогательный персонал", - отметила начальник здравпункта ГрГУ имени Янки Купалы Марина Кравец. Она подчеркнула: работники здравпункта следят за состоянием здоровья вакцинированных сотрудников вуза и студентов. При необходимости всегда можно обратиться за консультацией.

Марина Кравец

"Все перенесли прививку хорошо. У многих уже поставлен второй компонент. Мы считаем, что в университете начал формироваться коллективный иммунитет", - рассказала Марина Кравец. По ее словам, сейчас количество заболевших коронавирусом ниже, чем было во время первой и второй волны.

На базе поликлиники №1 продолжается вакцинация жителей города. Врач-иммунолог Наталья Усович отметила, что прививку получают все желающие. Наибольшую активность, к слову, проявляют люди старшего поколения.

Проверка состояния здоровья перед входом в поликлинику

По данным главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома, от коронавируса в регионе привиты уже около 2,8% жителей. Среди них не только медики, но и представители сферы образования, работники соцзащиты. Важно, что прививки также получили сотрудники домов-интернатов и других подобных учреждений, а также большинство проживающих в них. Вакцинация идет активно не только на базе поликлиник. Чтобы сделать охват еще большим, начата кампания по вакцинации на базе крупных предприятий области.-0-

Процедурная медсестра Лариса Деменчук вводит вакцину студентке юридического факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Юлии Симанович

Фото Леонида Щеглова