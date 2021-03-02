В Гродно начинает работу областная школа педагогического лидера

2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областная школа педагогического лидера третьего состава начинает сегодня работу в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном институте развития образования.

Слушателями школы, которая будет работать с 2 по 4 марта, станут педагогические работники, включенные в резерв руководящих кадров системы образования Гродненской области. Основная цель школы - подготовить слушателей к деятельности в роли руководителя. Сейчас набран ее третий состав.

"За два года в областной школе педагогического лидера обучились 72 педагогических работника. 20% из них стали руководителями и еще 40% получили предложения занять руководящие должности в учреждениях образования Гродненской области", - отметили в областном институте развития образования.

Сейчас заявки на участие в школе подали 36 педагогов. "Это активные, креативные люди в возрасте до 40 лет с устойчивой лидерской позицией и желанием продолжить карьерный рост в сфере образования", - отметили организаторы школы.

Во время занятий слушатели рассмотрят вопросы руководства и лидерства с точки зрения деятельностного подхода, обсудят влияние имиджа руководителя на процесс формирования положительного имиджа учреждения образования. Также занятия будут направлены на усовершенствование профессиональных навыков и умений педагогических работников в организации управленческой деятельности. Кроме того, планируется повысить уровень коммуникативной, психологической культуры слушателей.

Гродненский областной институт развития образования является инициатором создания объединения и обеспечивает организационно-методическое сопровождение работы школы педагогического лидера. К проведению занятий привлекаются опытные руководители системы образования Гродненской области, а также специалисты в основных областях знаний.-0-