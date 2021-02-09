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09 февраля 2021, 17:04

В Гродно наградили студентов-медиков за помощь в борьбе с коронавирусом

Фото из архива
Фото из архива
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9 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня благодарности и грамоты вручили студентам Гродненского государственного медицинского университета, которые принимали участие в стабилизации эпидемиологической ситуации в Гродненской области и сдерживании распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

В практическом здравоохранении во время второй волны коронавируса работали свыше 300 студентов вуза. Задействованы они были в качестве волонтеров, среднего медперсонала, работников выездных бригад и сотрудников колл-центра. Некоторые из них продолжают оказывать помощь и сейчас. Еще из более чем 100 добровольцев сформирован так называемый резерв. Награды получили свыше 40 студентов, наиболее отличившихся в этой работе.

"Студенты не только внесли вклад в выздоровление пациентов, но тем самым еще и продемонстрировали приверженность выбранной профессии, системе здравоохранения. Это особая практика, бесценный опыт взаимодействия с более опытными коллегами, врачами, общения с пациентами. Причем это работа в особых условиях, когда помимо своих обязанностей необходимо выполнять все меры противоэпидемического режима, чтобы защитить себя и окружающих", - отметила ректор Гродненского медуниверситета Елена Кроткова. Она подчеркнула, что с начала пандемии активно включились в работу и преподаватели университета. Причем около 100 из них задействованы в красной зоне.

"Коронавирусная инфекция внесла коррективы в жизнедеятельность всех сфер, став испытанием в первую очередь для системы здравоохранения. Одним из важнейших ресурсов при этом были и остаются кадры. Для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией было задействовано свыше 2,3 тыс. врачей, около 4,7 тыс. средних медицинских работников, весом вклад в эту работу и студентов медуниверситета и учащихся медколлежда", - отметила начальник главного управления здравоохранения облисполкома Людмила Кеда. Она подчеркнула важность того, что студенты успешно совмещали практическую деятельность и учебу, нарабатывали опыт для будущей самостоятельной работы.

Среди награжденных и студентка 5-го курса Елизавета Тутина, которая работала в центре гигиены и эпидемиологии. Девушка по телефону консультировала людей, фиксировала симптомы, регистрировала заболевших и контакты первого уровня, передавала данные в поликлиники.

"Согласилась сразу, как узнала про такую возможность. За это время приобрела знания, которые наверняка пригодятся в работе после университета. Кроме того, получила хороший опыт общения, взаимодействия с людьми, ведь к каждому из звонивших нужно было найти особые подход и слова", - отметила студентка.

Студентам вручили благодарности министра здравоохранения, грамоты главного управления здравоохранения облисполкома, а также благодарности отраслевого профсоюза.-0-

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