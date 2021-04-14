В Гродно обсудили механизмы перехода организаций в "Государственное облако"

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно прошел семинар "Цифровизация государственных органов и организаций с применением действующего законодательства. Информационная безопасность: от теории к практике", сообщает БЕЛТА.

Организатором встречи, которая собрала представителей госсектора Гродно и области, выступил Оперативно-аналитический центр при Президенте. На семинаре обсуждались вопросы соблюдения и выполнения законодательства в сфере телекоммуникаций, механизмы перехода госорганов и организаций в "Государственное облако", созданное на базе Республиканской облачной платформы, аспекты проведения госзакупок в сфере ИT в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. Также большой блок вопросов был посвящен информационной безопасности используемых госсектором информационно-коммуникационных ресурсов.

На мероприятии выступили представители ОАЦ, оператора Республиканской облачной платформы СООО "Белорусские облачные технологии"(beCloud), прокуратуры Гродненской области и регионального управления Следственного комитета.

Основой цифровой трансформации госсектора выступают облачные решения. Проект "Государственное облако" создан специально для госорганов и организаций Беларуси. Его появление открыло новые перспективы по цифровой трансформации: у более чем 5 тыс. учреждений нашей страны появились широкие возможности по использованию облачных технологий, отвечающих современным требованиям информационной безопасности. Следует отметить, что обеспечение защиты информации, обрабатываемой в государственных информационных системах, является критически важной процедурой по обеспечению госбезопасности.

Сегодня уже более 500 госорганов и организаций осуществили поэтапный переход на использование Республиканской облачной платформы. Среди них - министерства по налогам и сборам, здравоохранения, финансов, юстиции, труда и социальной защиты населения, государственные комитеты по имуществу и стандартизации, Фонд социальной защиты населения, Мингорисполком и многие другие.

По опыту госорганов, уже использующих в своей работе ресурсы "Государственного облака", можно смело утверждать, что Республиканская облачная платформа повышает эффективность деятельности организаций за счет обеспечения их надежной и производительной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой. Что позволяет усилить уровень информационной защиты и реализовать потенциал сокращения бюджетных затрат на основе централизации закупок товаров, работ, услуг в сфере ИКТ.

Встреча в Гродно стала третьей (первая состоялась в Гомеле 21 октября 2020 года, вторая в Бресте 24 февраля 2021) в череде региональных семинаров, посвященных вопросам цифровизации государственных органов и организаций Беларуси.-0-