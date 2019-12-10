В Гродно одаренным школьникам и студентам вручили премии имени Дубко

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня чествовали талантливых молодых людей, отличившихся в спортивной, творческой и научной деятельности. Церемония награждения лауреатов премии имени Дубко прошла в стенах Нового замка, передает корреспондент БЕЛТА.

Областной премии удостоены 39 человек - это школьники, студенты, а также учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Премия вручается в 22-й раз. За всю ее историю лауреатами стали уже около 700 молодых людей.

Виктор Лискович во время вручения

"Среди лауреатов прошлых лет немало успешных в жизни, а также профессиональной и общественной деятельности людей. Нынешняя премия еще раз подтверждает, что у нас много талантливых, одаренных, инициативных и креативных молодых людей", - отметил на церемонии вручения премии заместитель председателя Гродненского облисполкома, член Совета Республики Национального собрания Виктор Лискович. Гродненская область остается одним из лидеров по результатам централизованного тестирования, олимпиадному движению, ежегодно представители региона выигрывают международные предметные олимпиады, становятся победителями различных конкурсов.

Виктор Лискович обратил внимание, что в стране немало внимания уделяется поддержке молодежи. И вручение премии одаренным школьникам, учащимся студентам - одна из ее форм. "В целом созданы все условия для развития и самореализации молодежи. Важно в этой сфере правильно мотивировать ребенка, поддержать и помочь там, где это требуется", - подчеркнул он.

Среди лауреатов премии не просто отличники учебы, но и талантливые спортсмены, музыканты, юные исследователи, ученые и просто разносторонне развитые личности. Например, шестиклассник гимназии №2 Волковыска Дмитрий Чибисов стал победителем совместного проекта Белтелерадиокомпании и Министерства образования "Я знаю!". Своими знаниями он заработал и подарок для своего класса - интерактивную доску.

"Люблю учиться, узнавать что-то новое. Любимый предмет - история. Одной лишь школьной программой не ограничиваюсь, читаю различную литературу", - делится секретами успеха юный знайка. Правда, кем планирует стать в будущем, пока не решил.

Также среди тех, кто удостоен премии, учащийся Новогрудского аграрного колледжа Борис Пивень. Юноша в прошлом году спас тонущую в озере пенсионерку.

Премия Гродненского облисполкома одаренным учащимся учреждена в 1998 году, с 2001-го носит имя бывшего губернатора области, Героя Беларуси Александра Дубко. Изначально стипендия вручалась школьникам и студентам. Позже к их числу примкнули учащиеся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений.-0-

Фото Леонида Щеглова