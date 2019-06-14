В Гродно ограничено купание детей в двух зонах отдыха

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ограничено купание детей и взрослых на озере Юбилейное, а также купание детей в одной из зон отдыха на Немане. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы области проводится оценка содержания зон отдыха, расположенных на водных объектах, на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства с отбором проб воды. Из более чем 140 исследованных проб воды 11 не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

По результатам лабораторных исследований в Гродно с 12 июня приостановлено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта в зоне отдыха озера Юбилейное, а также купание детей - в зоне отдыха в лесопарке Лососно на Немане.

Кроме того, с 10 июня запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта в зоне отдыха на пруду в районе проспекта Независимости в Слониме.-0-