В Гродно планируют создать производство легковесной стеклотары

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гродненский стеклозавод" с инвестиционным проектом "Создание производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий" стало сегодня резидентом СЭЗ "Гродноинвест", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

В Гродно планируется создание нового производства по выпуску легковесной стеклотары. Использование инновационных технологий обеспечит гибкость производства для быстрого освоения ассортимента продукции под меняющиеся запросы потребителей.

"Предпосылками для реализации инвестиционного проекта послужили прогнозируемое увеличение спроса на стеклотару в связи с постепенным ограничением розлива напитков в ПЭТ-бутылку, а также высокая доля импорта в сегменте тары из бесцветного стекла", - рассказали в администрации СЭЗ "Гродноинвест". Как ожидается, в рамках реализации проекта будет создано более 120 рабочих мест.

ОАО "Гродненский стеклозавод" стал четвертым резидентом СЭЗ "Гродноинвест" в 2019 году. Регистрация стала одним из итогов международного бизнес-форума, который прошел в Гродно 12 сентября.-0-