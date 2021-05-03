В Гродно продавцы спорттоваров не уплатили свыше Br7,5 млн налогов

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавцы спорттоваров в Гродно уклонились от уплаты в бюджет более Br7,5 млн налогов, применив схему дробления бизнеса, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области пресечена деятельность группы предпринимателей, которые несколько лет необоснованно пользовались преференциями налогового законодательства. "С 2012 года коммерсанты зарегистрировали 25 субъектов хозяйствования по розничной торговле спортивными товарами известных торговых марок. Все они занимались продажей одинаковых изделий, имели единую систему бухгалтерского учета, а также одних и тех же учредителей и управляющих. При этом каждый из них имитировал самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность для применения упрощенной системы налогообложения", - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, использование схемы дробления бизнеса повлекло неуплату в бюджет более Br7,5 млн. В ходе обысков у правонарушителей изъяты документы, оргтехника, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. Наложен арест на имущество подозреваемых. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении пяти человек возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса.-0-