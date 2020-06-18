В Гродно прокуратура помогла признать увольнение сотрудника предприятия незаконным

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура заступилась за ведущего юрисконсульта, который был уволен с одного из предприятий Гродно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

Мужчина работал на предприятии в этой должности с 2010 года. А в мае 2019-го приказом директора был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания за то, что отсутствовал на рабочем месте 18 и 23 апреля. В июне его уволили в связи с истечением срока действия контракта.

Работник с этим не согласился и обратился в суд Ленинского района Гродно. Он просил отменить наложенное на него дисциплинарное взыскание, восстановить на работе в прежней должности, взыскать с нанимателя средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Однако суд отказал. Областной суд оставил это решение без изменения. Прокурор Гродненской области, изучив материалы гражданского дела, принес на судебные постановления надзорный протест, который впоследствии был удовлетворен.

Как пояснили в прокуратуре, супруга работника в январе 2019 года пострадала в ДТП и скончалась в больнице, а он сам был признан потерпевшим, поэтому для участия в процессуальных действиях периодически являлся к следователю. Время отсутствия на работе он согласовывал с заместителем директора предприятия. Что касается дисциплинарного взыскания, оно было наложено на основании информации УСК о времени присутствия работника в здании управления. Поскольку мужчина находился в рабочее время вне здания УСК на протяжении 1,5 часа 18 и 23 апреля. Наниматель расценил это как самовольное отсутствие на рабочем месте.

При этом руководство предприятия не приняло во внимание, что отсутствие истца на работе в это время связано исключительно с расследованием уголовного дела. Без должной оценки остались тяжелое психоэмоциональное состояние мужчины, его доводы о времени, которое он потратил на детальное ознакомление с многочисленными заключениями экспертиз вне здания УСК, а также на проезд по городу. Наниматель также не учел, что работник является инвалидом III группы и страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата, ограничивающим его передвижения. Наложение дисциплинарного взыскания позволило директору предприятия не заключить с истцом контракт на новый срок, не нарушив при этом условий коллективного договора.

Учитывая это, а также иные обстоятельства гражданского дела, ранее вынесенное определение суда было отменено. По результатам нового рассмотрения дела приказ директора предприятия о применении дисциплинарного взыскания отменен, увольнение признано незаконным. На предприятие возложена обязанность выплатить работнику возмещение в размере 10-кратного среднемесячного заработка. Кроме того, в пользу мужчины взыскана денежная компенсация морального вреда.-0-