В Гродно прооперировали попавшую в аварию лань

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ветеринары прооперировали попавшую под машину на городской дороге лань. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского облисполкома.

Авария произошла 30 октября на улице Славинского. Неизвестно, как животное оказалось в городе. Но в какой-то момент лань попала под машину. Ее временно разместили в приюте для бездомных животных "Спецавтохозяйства", где она находилась под присмотром ветеринаров.

Позже лань решили перевезти в лесхоз. Для этого животному дали наркоз. Детальный осмотр показал, что у нее перелом. Для точного диагноза сделали рентген, потом приняли решение делать операцию.

"Был поврежден локтевой сустав на одной из передних ног. Если бы пустить ситуацию на самотек, то животное просто не смогло бы опираться на эту ногу и нормально ходить. О полноценной жизни, особенно в дикой природе, речи быть не могло", - рассказал один из проводивших операцию ветеринаров Павел Жульпа. Операция длилась 3 часа. Животному провели остеосинтез перелома.

Для восстановления необходимо обеспечить правильный уход и реабилитацию. В дальнейшем, как ожидается, ее выпустят в дикую природу.-0-

Фото ветеринара Павла Жульпы