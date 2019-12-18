В Гродно реконструируют заброшенный ж/д мост в автомобильный

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно появится четвертый автомобильный мост через Неман: под эти цели реконструируют заброшенный железнодорожный мост. Этот проект во многом уникален не только для города, но и страны, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор одного из генподрячиков строительства Гродненского филиала ОАО "Мостострой" Ярослав Жилинский.

Ярослав Жилинский

Этот железнодорожный мост появился около 40 лет назад. Возводился он по инициативе военных в качестве резервного объекта. Более 10 лет назад разобрали ведущую к мосту железнодорожную ветку, некоторое время он стоял заброшенным, пока не было принято решение изменить назначение моста и реконструировать его под автомобильный.

Реконструкция моста - важный этап строительства большого объездного кольца вокруг Гродно. Первый его участок свяжет районы Вишневец, Южный и Ольшанка с трассой М6 и промышленной зоной в районе "Гродно Азот". Длина обновленного моста составит около 240 м, а ширина существенно возрастет - до 17,5 м. Проектом предусмотрены по две полосы движения в каждую сторону, широкие и комфортные тротуары, велодорожка. Высота над уровнем Немана составит около 32 м: под мостом мог бы поместиться 11-этажный дом. Ярослав Жилинский подчеркнул, что реконструкция существующего моста по сравнению со строительством с нуля позволит сэкономить около трети средств.

"Стоимость опор при строительстве моста может доходить до 60% затрат. Здесь же будут использованы 7 из 9 существующих опор, они сохранили свою несущую способность. Впрочем, опоры будут усилены", - рассказал Ярослав Жилинский. Рядом с пойменными опорами установят дополнительные металлические стойки для увеличения несущей способности. Русловые опоры также оденут в металл. Пролетные строения моста будут металлическими.

Проект интересен и многими другими решениями. Фактически сначала будет на существующих опорах почти полностью построен новый мост, а потом будут демонтированы пролетные строения старого. Самым сложным видится демонтаж металлической конструкции по центру моста над руслом реки длиной свыше 65 м и весом в 200 т. "Работы уже активно ведутся. Демонтируются старые конструкции, идет подготовка под новое строительство. Есть необходимая техника, специалисты, материалы. Нормативный срок строительства 23 месяца, однако настраиваемся на более сжатые сроки", - отметил Ярослав Жилинский.

Одновременно укрепляют высокие и крутые берега. Под мостом появятся несколько террас с технологическими проездами. Склоны будут укреплены габионами - металлическими сварными конструкциями, заполненными камнями.

Строительство новой городской магистрали разделено на несколько этапов. Дорога к мосту на левом берегу Немана начнется от спального района Вишневец. На правом берегу - новая магистраль выйдет к трассе М6: здесь появится современная двухуровневая развязка. Предварительная стоимость проекта около Br70 млн. Новая городская магистраль позволит существенно разгрузить другие улицы и три существующих моста через Неман. После трассы М6 новая дорога пересечет Скидельское шоссе и выйдет на проспект Космонавтов. В перспективе городская магистраль проляжет в районе улицы Карского, ее продлят до улицы Лапенковской с выходом на застраиваемый жилой район Грандичи. Дальше дорогу проложат в район КСМ, где должен появиться еще один мост через Неман, затем она пройдет через районы Барановичи и Ольшанка и замкнет городское кольцо.-0-

Фото Леонида Щеглова