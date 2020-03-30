В Гродно снизили арендную плату для ориентированных на прием гостей турфирм

30 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно снизили арендную плату для турфирм, ориентированных на въездной туризм, а также прорабатывают возможности поддержки хостелов и отелей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела спорта и туризма горисполкома Евгений Ародь.

Ситуация с коронавирусом в мире повлияла и на туристическую отрасль. В Гродно в последние годы рос поток туристов из разных стран, в том числе безвизовых, многие турфирмы были ориентированы на работу именно с такими гостями.

"Понятно, что они оказались в непростой ситуации. В городе принято решение поддержать такие организации", - отметил Евгений Ародь. В частности, решением горисполкома от 27 марта предусмотрено снижение коэффициентов арендной платы для турфирм, ориентированных на въездной туризм и работу с безвизовыми туристами, которые арендуют помещения в объектах коммунальной собственности.

Всего в городе девять таких организаций. Коэффициенты снижены до максимально возможного уровня. В каждом случае решение принималось индивидуально. Решение горисполкома вступит в силу с 1 апреля. Срок действия - три месяца. При необходимости его продлят.

Еще 14 турфирм арендуют площади коммерческой недвижимости. Собственникам этих зданий направлено ходатайство за подписью председателя Гродненского горисполкома с просьбой рассмотреть возможность снижения арендной платы.

"Естественно, что туристическая отрасль плотно пересекается с другими сферами. Поэтому сейчас в Гродно прорабатывается вопрос поддержки хостелов, отелей и объектов торговли", - отметил Евгений Ародь. Правда, каким образом все будет реализовано, пока говорить преждевременно.-0-