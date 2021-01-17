17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно снизят курортный сбор. Соответствующее решение Гродненского городского Совета депутатов от 29 декабря 2020 года №166 официально опубликовано сегодня на , сообщает БЕЛТА.

Вместо 5% курортный сбор на территории Гродно составит 3%.

Согласно Налоговому кодексу, ставки курортного сбора устанавливаются в зависимости от вида санаторно-курортной и оздоровительной организации и не могут превышать 5%.

Курортный сбор платят физлица, за исключением тех, которые направляются на оздоровление и санаторно-курортное лечение бесплатно.-0-