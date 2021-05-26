В Гродно суд взыскал с предприятия в пользу уволенных работников свыше Br70 тыс.

26 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Гродно взыскал в пользу девяти уволенных работников выплаты, причитающиеся при увольнении, и средний заработок за задержку расчета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.
С иском в суд обратились девять бывших работников одной из организаций. Они были уволены в связи с ликвидацией предприятия. "Поскольку в день увольнения ответчик не произвел выплаты, причитающиеся при увольнении, истцы просили взыскать их, а также средний заработок за задержку расчета при увольнении", - рассказали в суде. Общая сумма требований превысила Br70 тыс.
Заслушав объяснения юридически заинтересованных в исходе дела лиц, исследовав письменные доказательства, суд посчитал иск подлежащим удовлетворению. Представитель ответчика также признал иск.
Суд принял решение взыскать с предприятия в пользу истцов выплаты, причитающиеся при увольнении, и средний заработок за задержку расчета при увольнении на общую сумму Br71,5 тыс., а также государственную пошлину в размере Br3,3 тыс.-0-