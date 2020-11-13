В Гродно усиливают меры по профилактике коронавируса

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно усиливают меры по профилактике COVID-19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

В октябре в городе был комплексный план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. С 14 ноября особое внимание следует уделить выполнению пункта плана, касающегося использования средств индивидуальной защиты. Маски необходимого надевать при посещении объектов социальной инфраструктуры, бытового обслуживания, розничной торговли, пассажирского транспорта, других организаций с массовым скоплением людей и других общественных мест.

"Руководителям организаций и предприятий необходимо взять под персональный контроль выполнение этих мероприятий", - говорится в сообщении горисполкома.

Жителей города также просят соблюдать меры профилактики и защиты в местах скопления людей, особенно если невозможно выдержать социальную дистанцию.

Ознакомиться со всем планом мероприятий можно на сайте Гродненского горисполкома в разделе "Актуально".-0-