В Гродно в день выборов организуют дополнительные автобусы

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в день выборов для удобства избирателей организуют дополнительные автобусы к районам индивидуальной застройки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.

Дополнительные рейсы будут организованы на маршрутах "Лапенки - Средняя школа №28", "Комбинат строительных материалов - Зарица", "Тарусичи - Фолюш", "Вишневец - Улица Молодая", "Табачная фабрика - Колбасино".

Всего в Гродненской области образовано 13 избирательных округов, по которым в депутаты парламента баллотируются 60 кандидатов. Досрочное голосование проводилось на 629 из 669 избирательных участков. Еще 40 участков, образованных в санаториях и лечебных учреждениях, открываются сегодня, 17 ноября.

Как сообщили в управлении торговли и услуг Гродненского облисполкома, более чем 360 участков будут обслуживаться буфетами, еще на 265 участках будет работать выездная торговля. "В продаже будет представлен широкий ассортимент товаров, продукция общепита, а также сувениры", - отметили в управлении.

Готовят для избирателей и обширную культурную программу. В частности, концерты с участием детских творческих коллективов пройдут во всех учреждениях образования, где работают избирательные комиссии. Во многих сельских населенных пунктах избирательные участки размещены на базе клубов. Здесь также запланированы концерты, выставки, интерактивные мероприятия для детей и молодежи, поздравления для тех, кто голосует впервые, рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В Гродно на одном из участков предложат проголосовать и детям. Зачастую на выборы приходят семьями, поэтому и самые юные посетили получат возможность оставить свой голос. Дети выберут свой любимый фрукт. Данные голосования планируют учесть при изготовлении детских продуктов питания.-0-