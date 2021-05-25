В Гродно в дни последних звонков и выпускных вечеров ограничат продажу спиртного

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в дни проведения торжественных линеек и выпускных вечеров ограничат продажу спиртного. Информация о соответствующих решениях опубликована на портале Гродненского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

В частности, 29 мая с 8.00 до 8.00 следующего дня, а также 10 июня с 8.00 до 8.00 следующего дня в торговых объектах города не будут продавать пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7%.

В связи с проведением выпускных вечеров 10 июня с 16.00 до 24.00 в городе ограничат реализацию алкогольных напитков (водка, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7% и более). Исключение сделают лишь для объектов общественного питания, продающих такую продукцию в розлив.-0-