В Гродно в мае выявлено 11 случаев заболевания корью

30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 11 случаев заболевания корью с начала мая подтверждены лабораторно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Среди заболевших жители Гродно, а также студенты двух гродненских вузов, проживающие в общежитии. Из 34 случаев подозрения на корь болезнь выявлена у 11 человек. У еще одного корь не подтвердилась. Все заболевшие находятся в областной инфекционной больнице. Туда же доставляются те, у кого есть подозрение на корь. Болезнь выявлена в Ленинском районе Гродно.

"Санслужбой проводятся положенные в таких случаях санитарно-противоэпидемические мероприятия. Организовано медицинское наблюдение за всеми контактировавшими с заболевшими людьми, либо теми, кто находится под подозрением на болезнь", - отметили в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Выясняется прививочный статус контактировавших с заболевшими, проводится иммунизация тех, кому это необходимо.

Также в городе проводится кампания по иммунизации против кори работников организаций здравоохранения. На сегодняшний день прививки сделаны около 40% медработников из числа тех, кому они необходимы.

Первый случай кори был выявлен в начале мая у студентки одного из вузов. Вскоре после того, как она вернулась из Азербайджана. Вероятнее всего, вирус был занесен из-за рубежа.

Специалисты напоминают, что самой надежной защитой от болезни остается вакцинация. Пройти бесплатную вакцинацию можно во всех поликлиниках областного центра и районов.-0-