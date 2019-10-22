22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно встретили 100-тысячного безвизового туриста с начала текущего года, передает корреспондент БЕЛТА.

Рекордным по количеству гостей без визы стал для Гродно и Гродненского района 2019 год. За весь 2018 год регион посетили около 92 тыс. таких туристов. Сегодня в областном центре чествовали Александра Кучински из Белостока, который стал 100-тысячным безвизовым туристом для Гродно в этом году. Мужчина в составе группы из восточных регионов Польши приехал в Гродно впервые.

"Для меня, конечно, сам факт стал большой неожиданностью. Конечно, приятно. Интересно было открыть для себя и Гродно - это город с душой, где есть что посмотреть", - отметил Александр Кучински. Он рассказал, что обязательно вернется в Гродно с женой. Помимо памятных сувениров, гостю вручили сертификат на двух человек на Фестиваль национальных культур, который Гродно примет летом 2020 года. Приглашенным обеспечат прием, они смогут побывать на всех праздничных площадках.

Возможность без визы посещать Гродно и окрестности иностранцы получили в октябре 2016 года. Поток туристов с каждым годом увеличивается. За все время такой возможностью воспользовались около 250 тыс. человек, среди которых в этом году были граждане 37 государств. В лидерах по количеству туристов Литва, Польша, Латвия, Германия, Эстония, Италия, Франция.

"Сегодня очень важно не просто пригласить туристов, но и предложить им интересный объект или событие, рассказать о нем заранее. Работа в этом направлении ведется в регионе активно. Функционируют тематические порталы, созданы, например, интерактивные карты музеев региона, велодорожек, разработаны и постоянно пополняются мобильные приложения об Августовском канале, основных трассах региона и расположенных рядом достопримечательностях", - рассказал на встрече юбилейного туриста заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он подчеркнул, что с расширением доступной для безвизовых туристов зоны на всю территорию Гродненской области эта работа будет активизирована.

Если раньше безвизовые туристы в Гродно приезжали в среднем на сутки, то сегодня средний срок пребывания превысил 3 дня. Есть ощутимый эффект от роста количества туристов и в экономике. В частности, за время существования безвиза в Гродно открылось свыше 40 новых объектов общепита, появилось 7 новых гостиниц и хостелов, созданы свыше 600 рабочих мест, существенно возрос в городе и розничный товарооборот.

В Гродно иностранцы едут не только затем, чтобы познакомиться с достопримечательностями, историей города, но их привлекает и событийный туризм, шопинг. Все более востребованными становятся медицинский и оздоровительный виды туризма.-0-

Фото Леонида Щеглова