В Гродно встретили 50-тысячного с начала года безвизового туриста

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня встретили 50-тысячного с начала года безвизового туриста. Юбилейной гостьей оказалась полька Мажена Шостак, передает корреспондент БЕЛТА.

Мажена вместе с коллегами по работе приехала из-под Варшавы, гостить в Гродно будут три дня. "Мы часто путешествуем, легкие на подъем, - рассказала она. - В этом году решили познакомиться с Беларусью, культурой, историей, традициями вашей страны. Гродно впечатляет: красивый, чистый и ухоженный город. Завтра узнаем его поближе. В планах посещение достопримечательностей, костелов, замков".

Встретил туристку из Польши заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он вручил ей ценные подарки, в том числе паспорт туриста (сувенир с большим количеством интересной и важной информацией о регионе), а также билет на одно из событий II Европейских игр. "У гостьи будет возможность посетить Беларусь еще раз совсем скоро. Символично, что встречаем юбилейного туриста в преддверии столь важного события. Гродно, как и вся Беларусь, открыт для гостей, это подтверждается ростом туристического потока", - сказал Виктор Лискович. Например, в прошлом году за аналогичный период в областном центре побывали около 27 тыс. безвизовых туристов.

"За весь 2018 год мы встретили около 92 тыс. таких туристов. Уверен, для Гродно вполне по силам увеличить эту цифру в два раза. Тем более что в городе активно развивается туристическая инфраструктура, открывают новые гостиницы, объекты общепита. Впрочем, важно и качественное изменение сервиса. Все чаще мы видим меню на иностранных языках, готовы ответить туристу на разных языках и различные работники сферы услуг", - отметил Виктор Лискович. Средний срок пребывания туристов также увеличивается, приближается к трем суткам. Востребованы различные виды туризма - от познавательного и ностальгического до оздоровительного и промышленного.

С 1 января 2018 года согласно указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.

Виктор Лискович отметил, что сейчас регион выступает с инициативой расширения безвизовой зоны. В идеале - на всю Гродненскую область. Как минимум, включить в эту зону необходимо Вороновский, Щучинский, Новогрудский и Лидский районы, что позволит создать своеобразную туристическую дугу, включающую крупные пункты пропуска и значимые для туристов объекты.-0-