В Гродно встретили 80-тысячного безвизового туриста в 2018 году

24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Руководитель турфирмы из Каунаса стала 80-тысячным иностранцем, посетившим Гродненский регион без визы в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Андрейчик

Вилма Омилевичене приехала в Гродно вместе с группой литовских туристов. В программе двухдневного визита - знакомство с городом, его историческими объектами, а также посещение Гродненского областного драматического театра.

Вилма Омилевичене

"Не первый раз в Гродно, не первый раз в театре. Отмечаем высокий уровень постановок здесь. Очень любим комедии в исполнении актеров театра - они очень откровенные, искренние", - отметила Вилма Омилевичене. Она подчеркнула, что туры в безвизовый Гродно среди литовцев популярны. Им интересно все, что связано с общей историей. Для многих людей постарше такие поездки - возможность посмотреть, как изменился известный им еще с советских времен город. Популярны и некоторые белорусские товары.

Экскурсия группы туристов из Литвы на ОАО "Молочный мир"

Заместитель генерального директора ОАО "Молочный мир" Оксана Вишневская проводит экскурсию по предприятию.

При этом во время туров гостям предлагают своими глазами увидеть, как производятся товары. 80-тысячного туриста встречали в ОАО "Молочный мир". Во время экскурсии на предприятие начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик вручил гостье ценные подарки, а также паспорт туриста Гродненской области.

"В том, что 80-тысячным безвизовым туристом стала жительница Литвы, нет ничего удивительно. Гости из этой страны к нам приезжают чаще всего. На втором месте по количеству туристов Польша. Часто встречаем гостей из Латвии, Германии, Эстонии, Италии, Франции, Чехии, Нидерландов. Всего регион посетили без визы граждане 70 государств", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что количество безвизовых туристов постоянно увеличивается. За весь 2017 год в Гродно и окрестностях побывали около 50 тыс. таких гостей.

"Всего Гродненская область с начала года встретила почти 500 тыс. туристов - иностранцев, жителей других регионов страны. Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в области, постоянно увеличивается и вклад от туруслуг в экономику региона", - рассказал Олег Андрейчик. Расширяется спектр видов туризма - ностальгический, исторический, познавательный, медицинский. Популярным стал производственный туризм. Такие услуги в области оказывают уже около 30 предприятий, где созданы возможности для знакомства с технологиями и нюансами производства, открыты музеи, сувенирные магазины, дегустационные залы. На таких экскурсиях с начала года побывали свыше 45 тыс. туристов. Интерес к организации таких визитов есть и у руководителей предприятий: это хорошая возможность получить дополнительный доход, выгодно представить свою продукцию.

С 1 января согласно указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.-0-

Фото Леонида Щеглова