В Гродно встретили 80-тысячного безвизового туриста в 2018 году

24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Руководитель турфирмы из Каунаса стала 80-тысячным иностранцем, посетившим Гродненский регион без визы в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.
Вилма Омилевичене приехала в Гродно вместе с группой литовских туристов. В программе двухдневного визита - знакомство с городом, его историческими объектами, а также посещение Гродненского областного драматического театра.
"Не первый раз в Гродно, не первый раз в театре. Отмечаем высокий уровень постановок здесь. Очень любим комедии в исполнении актеров театра - они очень откровенные, искренние", - отметила Вилма Омилевичене. Она подчеркнула, что туры в безвизовый Гродно среди литовцев популярны. Им интересно все, что связано с общей историей. Для многих людей постарше такие поездки - возможность посмотреть, как изменился известный им еще с советских времен город. Популярны и некоторые белорусские товары.
При этом во время туров гостям предлагают своими глазами увидеть, как производятся товары. 80-тысячного туриста встречали в ОАО "Молочный мир". Во время экскурсии на предприятие начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик вручил гостье ценные подарки, а также паспорт туриста Гродненской области.
"В том, что 80-тысячным безвизовым туристом стала жительница Литвы, нет ничего удивительно. Гости из этой страны к нам приезжают чаще всего. На втором месте по количеству туристов Польша. Часто встречаем гостей из Латвии, Германии, Эстонии, Италии, Франции, Чехии, Нидерландов. Всего регион посетили без визы граждане 70 государств", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что количество безвизовых туристов постоянно увеличивается. За весь 2017 год в Гродно и окрестностях побывали около 50 тыс. таких гостей.
"Всего Гродненская область с начала года встретила почти 500 тыс. туристов - иностранцев, жителей других регионов страны. Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в области, постоянно увеличивается и вклад от туруслуг в экономику региона", - рассказал Олег Андрейчик. Расширяется спектр видов туризма - ностальгический, исторический, познавательный, медицинский. Популярным стал производственный туризм. Такие услуги в области оказывают уже около 30 предприятий, где созданы возможности для знакомства с технологиями и нюансами производства, открыты музеи, сувенирные магазины, дегустационные залы. На таких экскурсиях с начала года побывали свыше 45 тыс. туристов. Интерес к организации таких визитов есть и у руководителей предприятий: это хорошая возможность получить дополнительный доход, выгодно представить свою продукцию.
С 1 января согласно указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.-0-
Фото Леонида Щеглова
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