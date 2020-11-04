В Гродно задержали педофила

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сотрудники милиции задержали педофила. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В половых связях с мальчиком подозревается 26-летний житель областного центра. "Во время оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о совершенных им противоправных деяниях, в результате чего было решено задержать молодого человека", - рассказали в милиции. Сейчас сотрудники милиции располагают информацией о нескольких сексуальных контактах как минимум с одним ребенком.

Подозреваемый знакомился с детьми на улице недалеко от своего дома. Тщательно отслеживал и анализировал их перемещения, чтобы не встретиться с родителями. Домой детей зазывал, предлагая им конфеты и шоколад.-0-