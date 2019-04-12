В Гродно заложили парк в честь 75-летия области

12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В новом спальном районе Гродно заложили парк в честь 75-летия региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор Гродненского областного филиала "Белпочты" Иван Протасевич (слева)

С инициативой создания парка выступили общественные организации и депутатский корпус. Новый парк создается в молодом микрорайоне Ольшанка рядом с небольшим леском, который сохранили при строительстве жилья.

"Несколько лет назад привели в порядок этот лес. Сейчас решено продолжить работу. Ольшанка развивается, много молодежи, жилых домов, создается инфраструктура, строятся сады, школы, магазины. Сегодня сделали еще один шаг к озеленению молодого района", - рассказал заместитель председателя Гродненского городского Совета депутатов Анатолий Никитин.

Заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Ирина Степаненко

На посадку деревьев вышли депутаты городского и областного советов, представители общественных организаций. Активисты высадили около 100 деревьев (клены, липы и березы), а также навели порядок на прилегающей территории. Вскоре в новом парке появится памятный знак, посвященный 75-летию Гродненской области. В дальнейшем, как рассказали депутаты горсовета, продолжится работа по созданию в этом месте полноценной зоны отдыха с детскими площадками, спортивными тренажерами и даже аттракционами.

Первый секретарь гродненского горкома КПБ Лилия Кашенкова (справа)

Заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Ирина Степаненко отметила, что подобные парки и аллеи, посвященные юбилею Гродненской области (75 лет регион отметит в сентябре) создаются во всех районах. Активно в этой работе участвуют общественные объедения. Например, Белорусский союз женщин во всех районах области создает именные аллеи в честь известных землячек. Активисты БРСМ заложили семейные аллеи, где свои деревья могут высадить молодожены и влюбленные пары. Ветеранские организации продолжают реализацию акции "Сирень победы". А в Зельве волонтеры Красного Креста создали аллею здоровья.

Председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров, председатель Гродненского областного областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский, заместитель председателя Гродненского городского Совета депутатов Анатолий Никитин

Озеленение Гродно сегодня будет продолжено. Работы по наведению порядка пройдут в зеленой зоне в районе Фолюш. Ее несколько лет назад заложили на месте снесенных незаконных огородов и дач. Создание там зоны отдыха ведется на общественных началах: активисты, неравнодушные местные жители, работники городских организаций регулярно высаживают там деревья, наводят порядок, благоустраивают территорию.-0-

Фото Леонида Щеглова