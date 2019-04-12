В Гродно заложили парк в честь 75-летия области

12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В новом спальном районе Гродно заложили парк в честь 75-летия региона, передает корреспондент БЕЛТА.
С инициативой создания парка выступили общественные организации и депутатский корпус. Новый парк создается в молодом микрорайоне Ольшанка рядом с небольшим леском, который сохранили при строительстве жилья.
"Несколько лет назад привели в порядок этот лес. Сейчас решено продолжить работу. Ольшанка развивается, много молодежи, жилых домов, создается инфраструктура, строятся сады, школы, магазины. Сегодня сделали еще один шаг к озеленению молодого района", - рассказал заместитель председателя Гродненского городского Совета депутатов Анатолий Никитин.
На посадку деревьев вышли депутаты городского и областного советов, представители общественных организаций. Активисты высадили около 100 деревьев (клены, липы и березы), а также навели порядок на прилегающей территории. Вскоре в новом парке появится памятный знак, посвященный 75-летию Гродненской области. В дальнейшем, как рассказали депутаты горсовета, продолжится работа по созданию в этом месте полноценной зоны отдыха с детскими площадками, спортивными тренажерами и даже аттракционами.
Заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Ирина Степаненко отметила, что подобные парки и аллеи, посвященные юбилею Гродненской области (75 лет регион отметит в сентябре) создаются во всех районах. Активно в этой работе участвуют общественные объедения. Например, Белорусский союз женщин во всех районах области создает именные аллеи в честь известных землячек. Активисты БРСМ заложили семейные аллеи, где свои деревья могут высадить молодожены и влюбленные пары. Ветеранские организации продолжают реализацию акции "Сирень победы". А в Зельве волонтеры Красного Креста создали аллею здоровья.
Озеленение Гродно сегодня будет продолжено. Работы по наведению порядка пройдут в зеленой зоне в районе Фолюш. Ее несколько лет назад заложили на месте снесенных незаконных огородов и дач. Создание там зоны отдыха ведется на общественных началах: активисты, неравнодушные местные жители, работники городских организаций регулярно высаживают там деревья, наводят порядок, благоустраивают территорию.-0-
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