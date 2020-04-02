В хосписах и домах-интернатах Минска инициированы допмероприятия по профилактике COVID-19

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2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура совместно с Минздравом проводит мероприятия по снижению риска распространения заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, в учреждениях здравоохранения и социальной защиты столичного региона, в которых на стационаре находятся люди с инвалидностью, включая детей. Об этом сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства. После изучения соблюдения санитарных норм и правил в таких учреждениях инициированы дополнительные мероприятия по профилактике распространения инфекционных заболеваний. По требованию Генпрокуратуры в хосписах, домах-интернатах, в том числе для людей с особенностями психофизического развития, больницах и отделениях сестринского ухода организована работа по единообразному исполнению противоэпидемических мер и правил с учетом характера оказания помощи в таких учреждениях. Министерствами разработан и реализуется комплекс соответствующих ограничительных мероприятий. Обеспечение работников этих учреждений, проживающих, пациентов необходимыми и достаточными средствами индивидуальной защиты поставлено на контроль. С учетом санитарных нормативов определен специальный порядок общения с родственниками и прием передач. Для снижения риска распространения инфекционных заболеваний организованы мероприятия, направленные на повышение степени ответственности персонала учреждений за состояние собственного здоровья и соблюдение противоэпидемических правил. Генеральная прокуратура совместно с Минздравом с учетом рекомендаций ВОЗ по преодолению пандемии вируса COVID-19 на постоянной основе проводит мониторинг соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!