В храме Витебска участники акции "Во славу общей Победы!" поместили землю в городскую капсулу

30 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска во время патриотической акции "Во славу общей Победы!" прошла торжественная церемония помещения земли с 15 воинских захоронений в именную капсулу города, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками события стали представители органов власти, общественных организаций, предприятий, учащиеся, военнослужащие, педагоги, духовенство. Школьники в торжественной обстановке из именных мешочков пересыпали землю в общую капсулу, которая будет храниться в храме.

Ветеран Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Николай Янов

Ветеран Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Николай Янов акцентировал внимание на важности подобных памятных мероприятий. "Приятно, что молодежь чтит память погибших. Война принесла много горя людям, но благодаря единству мы победили в ней", - отметил ветеран.

На территории Витебской области находятся почти 1,5 тыс. воинских захоронений, в которых покоятся более 400 тыс. человек. За ними закреплены организации, предприятия, учебные заведения. Так, учащиеся Витебского государственного профессионального лицея №5 приборостроения заботятся о могиле неизвестного солдата на садоводческом участке возле Витебска. В преддверии 75-летия Победы ребята приняли участие в акции. "Мы живем во времена, когда пытаются переписать историю, свидетелей тех событий становится все меньше, поэтому важно не только сохранить память о подвиге нашего народа, но и осмыслить его молодежи", - подчеркнула заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея Инна Курганова.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев добавил, что землю из каждого района области весной 2020 года привезут на знаковый мемориальный комплекс "Прорыв" в Ушачский район. Как планируется, торжественное мероприятие пройдет 4 или 5 мая - в дни прорыва партизанами вражеского окружения.

Патриотическая акция "Во славу общей Победы!" в районах Витебской области проходит в два этапа. Ее основная часть запланирована на нынешнюю осень и весну 2020 года. Капсулы с информацией о погибших, землей из регионов передадут для закладки в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.-0-

Фото Александра Хитрова