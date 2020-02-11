В инвестпрограмме Минска в этом году увеличилось количество объектов соцназначения

Ирина Гонтарева

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в инвестиционной программе Минска увеличилось количество объектов социального назначения - средние школы, объекты дошкольного образования и здравоохранения. Об этом сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. Во время пресс-конференции "В инвестиционной программе Минска в текущем году увеличилось количество объектов социального назначения, соответственно, увеличилось и финансирование. Так, в программу было включено 28 объектов дошкольного назначения - никогда такого не было. Сегодня все силы инвестпрограммы брошены на социальную сферу", - сказала Ирина Гонтарева. По словам председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома, в настоящее время в Минске проектируется и строится 44 объекта образования, 28 детских дошкольных учреждений, 28 объектов здравоохранения. Помимо этого, ведется проектирование и реконструкция корпусов в домах-интернатах. /Будет дополнено/. -0- Фото Оксаны Манчук Все материалы конференции можно прочитать по ссылке Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!