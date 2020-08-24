В Иваново начали строить многофункциональный спорткомплекс

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново Брестской области начали строительство многофункционального спортивного комплекса, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Виталий Клышко.

"В планы вмешался коронавирус, поэтому начало работ сместилось. Фундамент здания мы заложили две недели назад. Уже забито около 500 свай. Стройка пошла полным ходом. Проектировал объект "Брестоблсельстрой". Он же является генеральным подрядчиком в лице ивановского ПМК-12", - отметила Виталий Клышко.

Многофункциональный спорткомплекс будет востребован в Иваново. В частности, в городе нет вместительного бассейна. Вскоре будет два: детский и 25-метровый. Также в здании предусмотрен спортивный зал с разметкой для занятий легкой атлетикой, баскетболом, волейболом, футзалом. По проекту планируется оборудовать тренажерный зал, баню и кафе.

Проект реализуется за счет областного бюджета. На эти цели из региональной казны выделят Br12 млн. Ориентировочно спорткомплекс введут в эксплуатацию в 2021 году. У него удобное расположение, на пересечении с трассой М10 Кобрин - Гомель. Рядом располагается строящийся Восточный микрорайон. Там намечено построить детский сад, в перспективе - школу.-0-