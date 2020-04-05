В Кировском районе реконструируют мемориальный комплекс памяти сожженных во время войны деревень

5 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В деревне Борки Кировского района реконструируют мемориальный комплекс памяти сожженных во время Великой Отечественной войны деревень Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кировского райисполкома Виктория Белявская.

"Мемориальный комплекс полностью изменит свой внешний вид, увеличится его площадь. Это будет импровизированная улица. Сейчас здесь полным ходом идут строительные работы. Уже приступили к возведению первого скульптурного комплекса: женщина, которая склонилась над пустой колыбелью. Она символизирует мать, которая потеряла самое дорогое в этой войне, в то же время это символ Родины, которая оплакивает погибших", - рассказала Виктория Белявская.

Следующей частью мемориала станут остовы сожженных домов - шесть срубов по количеству поселков, прилегающих к деревни Борки. На них планируют нанести воспоминания выживших. Дорожки между скульптурами будут выложены черной плиткой, символизируя дорогу смерти. Движение по комплексу будут сопровождать звуковые эффекты: скрип качающейся колыбели. Следующей частью композиции станет скульптура "Амбар". Внутри разрушающегося амбара будет еще одна скульптура - пылающий огонь, из которого пытаются выбраться люди. Финальной композицией станет скульптура "Колодец" с черной застывшей водой. По воспоминаниям очевидцев, во время сожжения деревень в колодцы немецко-фашистские захватчики сбрасывали тела людей и еще живых детей.

За мемориалом в будущем раскинется парк - как символ продолжения жизни. Здесь цвет тротуарной плитки изменится - она станет белой. "Разрабатывали проект обновленного мемориала скульпторы из Минска, которые постарались продумать каждую мелочь", - добавила Виктория Белявская.

До реконструкции здесь размещались шесть гранитных плит с названием деревень, которые не были восстановлены после войны. Сейчас плиты тоже дорабатывают: сюда добавят еще 48 уничтоженных населенных пунктов Могилевской области. Также добавят фамилии тех, кто погиб в деревни Борки. "Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи совместно с поисковым клубом "Виккру" провели большую работу по восстановлению данных погибших людей. Всего жертвами в Борках стали около 2 тыс. человек. Мы смогли установить около 650 фамилий. И мы будем продолжать работу в этом направлении", - отметила главный специалист отдела.

Фото Кировского райисполкома

Памятный знак, который был восстановлен местными жителями еще в начале 1960-х годов, перенесли на гражданское кладбище - через дорогу от реконструируемого мемориала.

Открытие обновленного мемориала запланировано на 15 июля. В этот день в 1942 году в деревни Борки немецкие солдаты за один день уничтожили около 2 тыс. людей. Это одна из самых массовых единовременных карательных операций за время Великой Отечественной войны.-0-

Фото Олега Фойницкого, Кировского райисполкома