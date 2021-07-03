В Книгу славы Могилевщины внесены имена 13 жителей области

3 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Книгу славы Могилевщины по итогам 2020 года внесены имена 13 жителей области. Торжественная церемония награждения соответствующими свидетельствами состоялась во время праздничного концерта, посвященного Дню Независимости, на площади Славы в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

В Книгу славы Могилевщины за выдающиеся достижения попали жители областного центра, Бобруйска, Могилевского, Белыничского и Мстиславского районов.

Один из награжденных - историк и руководитель историко-патриотического клуба "Виккру" Николай Борисенко. Он поделился, что получить такую высокую награду в День Независимости очень символично. "На днях вышла моя новая книга "Крепость Могилев: 23 дня из 41-го", посвященная героической обороне областного центра. Вместе с ребятами, молодежью мы продолжаем свою важную работу. За 27 лет существования нашего поискового движения только по архивным данным мы смогли восстановить имена более 26,5 тыс. бойцов, во время вахт памяти подняли останки более 1,2 тыс. солдат, по личным вещам и медальонам установили 98 имен, - подчеркнул Николай Борисенко. - Такая высокая награда - заслуга всех виккровцев. Здорово, что к нам присоединяется все больше молодежи: они понимают важность и значимость этой работы. Ведь каждый человек должен оставить свой след на земле - мы нашли свое призвание в поисковом деле".

Еще один человек, чье имя внесли в почетную книгу, - председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. "Решением Могилевского областного комитета ряд жителей области удостоены почетной награды. Я благодарен за такую высокую оценку моей профессиональной деятельности руководству области. Мне хочется верить, что эту работу видят жители Могилева. Я стараюсь сделать все для того, чтобы наш город процветал, чтобы росло благосостояние могилевчан", - отметил мэр.

Во время праздничного концерта председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц подчеркнул: День Независимости - это символ национальной гордости белорусов. "Этот день объединил всех, кто чтит славное прошлое своей Родины и верит в ее достойное будущее. За 30 лет мы смогли построить суверенное государство с динамично развивающейся, стабильной экономикой, передовой наукой и богатой культурой. Государство, где у граждан есть уверенность в своем будущем, возможность получить достойное образование, спокойно трудиться и растить детей. Сейчас Беларусь подвергается жестокой атаке извне: за последний год мы испытали на себе самые современные технологии гибридной войны. Но у нас нет сомнений: мы выстоим и сейчас, - подчеркнул губернатор. - История нашей страны - это история каждого из нас, и начинается она с малой родины. Мы отдаем дань уважения тем, кто укрепляет Отечество своим созидательным трудом. Мы гордимся, что Приднепровский край вносит весомый вклад в поступательное развитие нашего государства. Хочу выразить благодарность всем жителям области и трудовым коллективам за честный труд. Вместе мы сделаем еще больше".

Продолжилось торжественное мероприятие праздничным концертом, завершат который республиканская акция "Споем гимн вместе" и красочный фейерверк.-0-