В Кобрине открыли движение по обновленному мосту через Мухавец

6 ноября, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине сегодня открыли движение по автомобильному мосту через реку Мухавец, передает корреспондент БЕЛТА.

Мост длиной 900 м по улице Советской связывает две промышленные зоны города, по нему идет основной поток грузового транзитного транспорта. Обследовав сооружение, эксперты выявили прогибы в балках и трещины, существовала угроза аварийной ситуации. Было принято решение о капитальном ремонте моста. Работы начались в этом году.

Ежемесячно на объекте трудились до 60 человек. Сроки строительства удалось сократить. Потребовалась замена двух пролетов длиной 80 м. Мостостроители их демонтировали и положили новые несущие конструкции из металлических балок. Выполнено бетонное монолитное перекрытие, сверху которого уложено новое дорожное покрытие. Установлено турникетное ограждение и проложены пешеходные дорожки. Сегодня по обновленному мосту пустили транспорт.

Открытие движения снизит транспортную напряженность в Кобрине, которая возникла в связи с закрытием одного из двух мостов.

По плану капремонт закончится в 2022 году. Специалисты будут выполнять работы, которые не влияют на безопасность движения и прочность моста. В частности, покраску железобетонных конструкций, ремонт конусов, очистку русла реки и благоустройство территории. Общая стоимость работ составит Br20,5 млн.

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