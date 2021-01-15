В Копыле из-за аварии 5 многоквартирных и 10 частных домов оставались без холодной воды

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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыле из-за аварии 5 многоквартирных и 10 частных домов были без холодной воды. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"14 января в 22.00 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм по ул. М.Богдановича, 2. Без водоснабжения оставались 5 многоквартирных и 10 частных жилых домов", - рассказали в пресс-службе. Сегодня в 3.10 водоснабжение потребителей восстановлено.
14 января в 23.58 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения диаметром 50 мм в подвале пятиэтажного жилого дома по ул.Ленина, 13, в Солигорске Минской области. Без теплоснабжения оставался 1 многоквартирный жилой дом. Сегодня в 3.30 теплоснабжение потребителей восстановлено.-0-