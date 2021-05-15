В Копыле открыли новое здание прокуратуры

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыле сегодня открыли новое здание прокуратуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Ранее прокуратура размещалась в здании суда. В прошлом году в городе приступили к возведению современного объекта для работников прокуратуры. Сегодня состоялось его торжественное открытие. "Сотрудники прокуратуры проводят много времени в общении с людьми, поэтому они приобрели новый уютный дом, в котором продолжат отстаивать интересы граждан. Стоит напомнить, что работники этого органа всегда должны помогать населению в их бедах, а также быть преданными государству, присяге, долгу, уметь принимать правильные решения и совершать правильные поступки. На них смотрят постоянно, поэтому им необходимо носить погоны с честью", - сказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Он также подчеркнул, что в Минской области все вопросы решаются конструктивно и по делу.

За активное взаимодействие с органами прокуратуры, оказание помощи в приобретении здания, успешное выполнение строительно-монтажных работ генеральный прокурор наградил почетными грамотами председателя Миноблисполкома Александра Турчина и председателя Копыльского райисполкома Сергея Пилищика. Благодарностью отмечена управляющая делами райисполкома Елена Михайловская.

"События прошлого года показали всем, как важно быть сплоченными и выполнять свою работу правильно. Мы приняли верное решение, реализовав проект для работников прокуратуры. Для того чтобы они и дальше продолжали эффективно помогать населению, новые объекты подобного типа продолжат появляться в Минской области. А что касается Копыля, перед Днем белорусской письменности и областными Дожинками город усовершенствуют и к сентябрю он заиграет новыми красками", - отметил Александр Турчин.

В новом здании прокуратуры созданы все условия для эффективной деятельности работников органа. При строительстве также позаботились и об удобстве посетителей объекта. Здесь оборудовали отдельное помещение для приема граждан и стенды со всей необходимой информацией.-0-

Фото Миноблисполкома