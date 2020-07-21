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21 июля 2020, 13:55

В Копыльском районе дали старт строительству комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки

Фото из архива
Фото из архива

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония начала строительства комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки прошла сегодня в деревне Песочное Копыльского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

В мероприятии приняли участие председатель Миноблисполкома Александр Турчин и генеральный директор ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Владимир Лукьянов. "Президент не один раз обозначал, что регионы развиваются неравномерно: где-то зарплата Br700, а у кого-то - Br1,5-2 тыс. Этот проект позволит Копылю минимизировать межрегиональную дифференциацию. Сегодня в районе зарплаты около Br1 тыс. Здесь будет создано производство на 450 рабочих мест со средней зарплатой как минимум Br1,5 тыс. Будет занятость людей, эффективное развитие предприятия и всего сельскохозяйственного комплекса района. Чем больше мы производим качественной продукции, тем лучше и для простого человека, который сможет позволить себе купить качественную продукцию", - сказал Александр Турчин.

Владимир Лукьянов добавил, что планируется создавать конкурентный продукт для рынков Беларуси и других стран. "Сегодня в стране производится около 2 тыс. т мяса индейки - это в Островецком районе. А здесь построится новое производство с полным замкнутым циклом, цехами, глубокой переработкой по производству 6 тыс. т мяса в год. Главное - создать конкурентный продукт, который будет доступен широкому потребителю. Думаю, в 2023 году сможем выйти на рынок Беларуси и не только. Сегодня партнеры из России, которые знают, что мы приступили к строительству комплекса, готовы заключать с нами договоры по полуфабрикатам", - отметил он.

Комплекс создаст прибыльное и конкурентоспособное направление в деятельности ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" по выращиванию и переработке мяса индейки. Строительство комплекса позволит сократить импортные закупки, создать новые рабочие места в регионе и увеличить отчисления в бюджет. Проектом предусмотрен замкнутый цикл производства, который позволит контролировать качество продукции на всех этапах производства, обеспечивать безопасность продукта, независимость от поставщиков сырья, а также оптимальную себестоимость мяса и его доступную цену.

Строительство комплекса организовано в соответствии с целями и задачами государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров от 11 марта 2016 года №196.-0-

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