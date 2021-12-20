В Кричеве пройдет районный смотр-конкурс "Самый главный Дед Мороз"

20 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Районный смотр-конкурс "Самый главный Дед Мороз" состоится 25 декабря в Кричеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

"Конкурс не только популяризирует образы Деда Мороза и Снегурочки как традиционные символы Нового года, но и создает праздничную атмосферу, - отмечают в методическом центре. - Такие смотры - отличная возможность провести время весело и с пользой, проявить свои таланты и самореализоваться в творчестве, а также порадовать публику".

Мероприятие начнется с театрализованного шествия, в котором примут участие представители учреждений образования, культуры, государственных и частных предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в индустрии досуга, частные лица.

Команда рассчитана на 5-10 участников, которые обязательно должны быть в костюмах новогодних персонажей - сказочных и мультипликационных. Творческую группу должны возглавить Дед Мороз, Снегурочка и Тигр - главный символ наступающего 2022 года.

Конкурсная программа также включает в себя презентацию "С Новым годом поздравляем", куда войдут творческий номер-представление - танцевальный, вокальный, инструментальный, игровой. Все презентации будут проходить на главной сцене, здесь же состоится церемония награждения победителей и участников конкурса.

Смотр-конкурс "Самый главный Дед Мороз" начнется в 12.00 на открытой площадке на ул.Микрорайон Комсомольский. Организатором мероприятия выступила Централизованная клубная система Кричевского района.-0-