В Лепельском районе собрали землю с воинских захоронений в общую капсулу

25 марта, Лепель /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Землю с воинских захоронений времен Великой Отечественной войны в Лепельском районе собрали сегодня в общую капсулу. Мероприятие возле мемориала в райцентре стало заключительной частью международной акции "Во славу общей Победы!" в районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками акции стали представители органов власти, общественных объединений, трудовых коллективов, военкомата. Из именных мешочков каждого сельсовета землю пересыпали в общую капсулу, которая некоторое время будет храниться в районном краеведческом музее.

Председатель райисполкома Михаил Киселевич отметил, что скоро Беларусь торжественно отметит 75-летие Победы. Эхо тех страшных событий болью отдается не только в сердцах ветеранов, но и поколений, родившихся в послевоенное время. Задача молодых людей - не забывать о тех годах. "Акция посвящена людям, которые не жалея жизни защищали от врага родную землю, положили все на алтарь Великой Победы. Долг ныне живущих поколений беречь землю, за которую так мужественно сражались отцы, деды и прадеды", - сказал глава района.

Выступает Михаил Киселевич

Всего в Лепельском районе находится 51 воинское захоронение. Землю из каждого района Витебской области привезут на знаковый мемориальный комплекс "Прорыв" в Ушачский район. Как планируется, торжественное мероприятие пройдет 4 или 5 мая - в дни прорыва партизанами вражеского окружения.

Акция "Во славу общей Победы!" проходит повсеместно в разных уголках Беларуси. С памятных мест, где похоронены погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками защитники и мирные жители, берут символические горсти земли. Капсулы с землей будут собраны в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Планируется, что торжественная церемония закладки специальных капсул пройдет в 75-й День Победы.-0-

Фото Александра Хитрова