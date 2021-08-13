В "Лесной поляне" под Сморгонью утвержден план допмероприятий по предотвращению COVID-19

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В оздоровительном центре "Лесная поляна" в Сморгонском районе утвержден план дополнительных мероприятий по предотвращению распространения COVID-19, сообщила журналистам заместитель главного врача Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анжела Воробей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы помогли руководству центра разработать план дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение дальнейшего распространения ковида, который утвердил директор", - сказала Анжела Воробей.

В частности, временно приостановлено проведение массовых культурных мероприятий, оздоровительных процедур. Здоровые дети максимально разобщены, все мероприятия для них проводятся на открытом воздухе. Дети питаются по графику, не пересекаются. На это время запрещено поступление новых детей.

Усилены дезинфекционные мероприятия, обработка контактных поверхностей проводится с применением дезсредств три раза в день.

Кроме того, в связи с эпидобстановкой временно введен масочный режим даже для детей шести лет. Рекомендовано ускорить вакцинацию персонала. На сегодня более 30% сотрудников центра привиты против COVID-19.

Анжела Воробей рассказала, что как только была получена информация о регистрации в оздоровительном центре случаев респираторной инфекции, не исключающей ковид, эпидемиологами Сморгонского района, республиканского и Гродненского областного центров гигиены и эпидемиологии началось эпидрасследование. "Мы выехали непосредственно сюда на место, сразу провели забор мазков у тех детей, у которых были симптомы (они были изолированы). Тесты оперативно были доставлены в Островецкую центральную районную больницу. Как только мы получили положительные результаты, сразу определили детей, находившихся в контакте с заболевшими, у них также забирались мазки - эти тесты делали в Гродненском областном центре гигиены и эпидемиологии", - сказала она.-0-