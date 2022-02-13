В Лидском районе строят новый мост через Неман: уже отсыпаны площадки для опор на двух берегах

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительные работы по возведению нового моста через Неман ведутся в Лидском районе, заявил директор "Мостостроительное управление №3" филиала ОАО "Мостострой" Александр Гурда. Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на телеканал "Лида ТВ".

Путепровод расположится в 25 м от старого на трассе М11 неподалеку от агрогородка Белица и соединит Лидский и Дятловский районы. Новый мост будет больше старого: 10 м в ширину (по 2 м с каждой стороны отведено на тротуары) и 345 м в длину. Рассчитан новый путепровод через Неман и на движение большегрузов.

Старый мост

"Работы по возведению моста были начаты 1 декабря 2021 года. На данном этапе отсыпаны площадки под устройство мостовых опор на двух берегах. Ведутся работы по погружению свай на опоре №1 и №9, по погружению шпунта №2. После возведения опор будут произведены монтаж железобетонных балок, сборка металлического пролетного строения на берегу со стороны Лиды. После чего будет совершена надвижка на опоры пролетного строения", - отметил Александр Гурда.

Решение о реконструкции моста на трассе М11 было принято из-за недостаточных габаритов ездового полотна.

На строительство нового путепровода отведено 28 месяцев. 7 месяцев понадобится на демонтаж старого моста. Сдача объекта запланирована на октябрь 2024 года. На его возведение будет затрачено почти Br40 млн.-0-

Фото телеканала "Лида ТВ"