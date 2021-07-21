21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе усилили контроль за соблюдением социального дистанцирования и масочного режима в магазинах и других объектах. Информация об этом размещена в Telegram-канале Лидского райисполкома.

Речь об этом шла сегодня на совещании в райисполкоме с руководителями лидских торговых организаций. В первую очередь внимание обращалось на безусловное соблюдение социального дистанцирования и масочного режима в магазинах. Связано это прежде всего с выявлением в районе случаев заболевания штаммом коронавируса дельта, так называемым индийским штаммом.

"Усилить контроль за соблюдением всех профилактических мероприятий должны все исполнители районного комплексного плана по предупреждению распространения COVID-19", - сказали в райисполкоме. На этот документ продавец может ссылаться при беседе с покупателями без масок. Торговый объект вправе отказать таким покупателям в обслуживании. При этом маску можно купить на кассе без очереди.-0-