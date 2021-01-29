В Любанском районе из-за аварии без воды были 20 многоквартирных и 527 частных домов

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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе из-за аварии без воды оставались 20 многоквартирных и 527 частных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"28 января в 12.40 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм по ул.Оресской в агрогородке Сорочи. Без холодного водоснабжения оставались 20 многоквартирных и 527 частных жилых домов, школа, детский сад и котельная", - рассказали в пресс-службе.
В 14.05 водоснабжение потребителей восстановлено.-0-