В Лунинецком районе из-за COVID-19 ограничили время работы заведений общепита

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе Брестской области из-за COVID-19 ввели ряд ограничительных мер. Соответствующее решение Лунинецкого райисполкома от 25 ноября 2020 года №2016 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
В Лунинецком районе до 23.00 ограничат время работы объектов общественного питания, объектов, в которых организуют отдых и развлечения, и игорных заведений.
В торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, магазинах, заведениях общественного питания не будут проводить групповые презентации, дегустации, рекламные акции и другие мероприятия.
В закрытых помещениях ограничат проведение выставок, презентаций, ярмарок.-0-